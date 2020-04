Il Covid-19 a Signa: tutti i numeri dell’emergenza sanitaria al 17 aprile

SIGNA – Il video è stato pubblicato all’antivigilia di Pasqua ma rende bene l’idea della situazione sul territorio signese in materia di emergenza sanitaria. Un video pubblicato sulla pagina Facebook del sindaco, Giampiero Fossi, in cui ufficializza alcuni numeri relativi all’attività svolta in questo periodo. Partiamo dai contagi: a venerdì 17 aprile, “da tutti i nostri riscontri – ha detto il sindaco – i contagi sono stati 87, purtroppo con 7 decessi, mentre le quarantene obbligatorie sono state 84. Trecento i tamponi effettuati, che hanno interessato soprattutto le Rsa del territorio. A tal proposito, le Suore Passioniste dell’Istituto San Paolo della Croce stanno bene, così come sono stati negativi tutti i tamponi fatti nelle altre Rsa del Comune di Signa”. Capitolo mascherine: oltre 22.000 quelle distribuite, in gran parte arrivate dalla Regione Toscana ma “grazie anche alla generosità di alcune imprese – ha aggiunto il sindaco – e della comunità cinese”. Infine, i buoni spesa (con “un ringraziamento particolare a tutti i settori dei servizi sociali”), per un totale di 113.000 euro, i pacchi alimentari (25, per una cifra che si aggira intorno ai 3.000 euro) e i contributi affitti: “Nel mese di maggio – ha concluso il sindaco – saranno distribuiti tutti i contributi di integrazione relativi al bando 2019, con grande anticipo rispetto al passato – mentre entro la fine di aprile sarà messo in atto un bando straordinario”.