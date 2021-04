Il Covid a domicilio: incontro on line organizzato dal Comune di Signa

SIGNA – Mercoledì 28 aprile alle 21.15 si svolgerà un incontro in modalità telematica sul trattamento del Covid a domicilio, un momento di approfondimento sugli interventi e le modalità operative di assistenza. L’incontro, trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Signa, vedrà gli interventi del sindaco Giampiero Fossi, del medico infettivologo Pier Giorgio Rogasi, […]

SIGNA – Mercoledì 28 aprile alle 21.15 si svolgerà un incontro in modalità telematica sul trattamento del Covid a domicilio, un momento di approfondimento sugli interventi e le modalità operative di assistenza. L’incontro, trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Signa, vedrà gli interventi del sindaco Giampiero Fossi, del medico infettivologo Pier Giorgio Rogasi, di Anna Di Natale come coordinatrice Aft Lastra a Signa-Signa, Alessandro Minucci come responsabile del Centro Operativo Comunale di Signa e, infine, Lapo Maranghi in qualità di medico Usca Le Signe. A moderare l’incontro il consigliere comunale Abukar Aweis Mohamed. I cittadini potranno interagire scrivendo le proprie osservazioni o domande direttamente nei commenti cui verrà data risposta in diretta.