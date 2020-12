Il Covid a Lastra a Signa, il sindaco Bagni illustra le ultime novità: la biblioteca, i buoni spesa e il mercato settimanale

LASTRA A SIGNA – Come ogni venerdì, il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, informa i propri cittadini sulle ultime novità in tema di Covid sul territorio. “Cominciamo con una notizia positiva: – scrive il sindaco su Facebook – sono già due giorni che a Lastra a Signa non si registra nessun nuovo contagio, è presto per dire che ne siamo fuori ma siamo sulla buona strada. Se vogliamo tornare al più presto alla normalità, non abbassiamo la guardia, continuiamo a seguire tutte le prescrizioni dell’ultimo Dpcm. Nell’ultima settimana, ovvero da venerdì scorso, sono stati 33 i cittadini che purtroppo hanno contratto il Covid-19. Su 638 cittadini positivi dai primi di ottobre a oggi, i guariti in questa settimana salgono a 528. Essendo in questo momento in zona arancione, lunedì 14 dicembre riapriremo i servizi della biblioteca comunale (su prenotazione). Nella giunta comunale, inoltre, di questa mattina abbiamo deliberato l’atto per ridistribuire i buoni spesa per le famiglie in difficoltà dovute alla crisi epidemiologica in corso. La prossima settimana daremo i dettagli sull’uscita del bando. Altra notizia: sempre da oggi è pubblicato il bando per i contributi straordinari che abbiamo deciso di assegnare a circoli e associazioni. Un bel segnale per alcune delle realtà di riferimento del nostro territorio. Domani, infine, sabato 12 dicembre riparte il mercato settimanale anche con gli operatori dell’abbigliamento, scarpe, casalinghi e di tutte le altre categorie che erano ferme in zona rossa”.