Il Covid a Lastra a Signa: il totale dei contagi, la Tosap “temporanea” per spazi pubblici prorogata al 31 dicembre

LASTRA A SIGNA – Si affida si social il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, per fare il punto della situazione in materia di Covid nel proprio Comune. E, tramite Facabook, ufficializza il totale – a oggi – dei contagiati ma dà anche alcune informazioni utili. “A oggi – scrive il sindaco – a Lastra a Signa abbiamo 52 cittadini positivi al Coronavirus, tutti sono monitorati dal Servizio sanitario regionale e dai medici di medicina generale. Appena ci viene comunicato dalla Asl un caso di positività sul nostro territorio la mia Segreteria contatta subito la persona per sapere se ha bisogno di assistenza (per spesa e farmaci) e per attivare il conferimento dei rifiuti speciale a cura di Alia. Continuiamo a essere attenti, a indossare la mascherina, igienizzarsi le mani e mantenere la distanza di sicurezza che sono le uniche armi certe che abbiamo, per adesso, per sconfiggere il virus”.

“La prossima settimana, – aggiunge il sindaco – in occasione della festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti si raccomanda di non creare assembramenti e di rispettare le normative di sicurezza. Dopo alcuni contatti con i parroci del territorio vi informo che non si terrà la tradizionale benedizione dei cimiteri anche se questi ultimi saranno regolarmente aperti. Infine una notizia importante per i commercianti: da normativa nazionale è stata prorogata al 31 dicembre 2020 l’esenzione del pagamento della Tosap temporanea per poter occupare gli spazi pubblici”.