Il Diario della Prof, “Maria la Good Teacher” (14)

CALENZANO – Riprende dopo qualche settimana il Diario della prof, pagine di ricordi, racconti, emozioni e incontri di Meri Coscarelli, insengnate del Calamandrei.

“La vita é ripresa. Così almeno sembra. Sono giorni pieni a livello scolastico, per questo, con una gioia infinita, oggi lascerò parlare una insegnante che io e la mia carissima Rosina abbiamo conosciuto durante lo scambio nel paese a stelle e strisce. Due sono stati gli scambi che io e lei abbiamo portato avanti per 4 anni: in Australia e in Ohio, precisamente nella sua capitale: Columbus. Sono stati interessanti e pieni di emozioni. Ma, come mi capita di dire o scrivere spesso, ciò che rende ogni viaggio unico sono le persone con le quali abbiamo avuto la fortuna di condividerli. Diventando così: ogni luogo un’altra casa. Cammini che per caso si incrociano e, chissà per quale strano destino, si piacciono. Decidono mano nella mano di continuare, anche se a distanza, la strada insieme. Grazie, carissima professoressa Rosina Timpano, per avermi regalato questi sogni e queste amiche.

Ed eccovi Maria, di origine molisana, una vera “Good Teacher”. Ha vinto anche il premio come Migliore Insegnante dell’anno. Mi ha scritto questa mail ormai da qualche settimana, ma non importa: ci parla del suo paese, della sua città, della sua vita, delle sue giornate, delle sue emozioni, delle sue paure. Trasmette calore, amore, saggezza in ogni singola parola. Io sono stata davvero fortunata a conoscerla, per questo voglio, vorrei, farvela conoscere. È un’ottima insegnante, una grande donna, ma, soprattutto, un’amica speciale.

NB anche per questo gli scambi sono parte fondamentale delle nostre scuole.

Cari ragazzi miei, meditate sulle mie parole

Un caro saluto

la prof

Ciao Mery,

dopo più di 2 mesi in quarantena, siamo speranzosi di riuscire finalmente a vedere oltre quel tunnel chiamato Coronavirus.

A Columbus Ohio, dopo una riapertura graduale, adesso quasi tutto è riaperto.

L’euforia di ritrovarsi con parenti ed amici era evidente ieri, Memorial Day, festa nazionale dedicata a coloro che hanno combattuto

e si sono sacrificati per il proprio paese. Questo è anche considerato il primo weekend dell’estate e molti americani si dedicano alle

attività all’aperto, tipo: picnic, barbecue, gite in spiaggia.

Ieri gli assembramenti non mancavano. Molti erano in giro senza la mascherina.

Ci ricordano di non abbassare la guardia: è fondamentale non fare gli stupidi e pensare che sia tutto finito.

Il contagio mi spaventa e mi terrorizza sapere che ci potremmo incasinare ancora.

Ho ripensato al 13 marzo, ultimo giorno di scuola, quando tutti pensavamo che, dopo due settimane di pausa, saremmo sicuramente tornati

alle nostre attività di sempre. Invece, il Covid si è imposto con forza su tutte le nostre vite. Ci ha bloccati ed isolati.

Ho trascorso giorni pieni di ansia e malinconia. I primi giorni mi sono data alla pulizia della casa. Ho cucinato, ho fatto dolci che non avevo mai avuto il tempo di fare. Ho letto libri che mi ero ripromessa di leggere da tempo. Ho guardato ore ed ore di documentari su Netflix. Ho anche insegnato a

giocare a scopa a mio marito.

Poi ho realizzato che questo virus è ancora fra noi. Quando e come finirà?

Ho avuto abbastanza tempo di organizzare le foto che per anni avevo messo in una scatola- ricordi di una vita, famiglia, amici, viaggi.

Mery, ho ricordato quando ti ho incontrata a Firenze tanti anni fa, tramite Rosina. Eravamo in un teatro e mi facesti tanta simpatia!

Da allora ci siamo tenute in contatto, ci siamo riviste a Columbus, a Sesto, a casa mia, a casa tua. Ho dei ricordi bellissimi dei nostri scambi. Ti ricordi le nostre visite agli Amish,

le zucche ed i colori stupendi dell’autunno in Ohio?

Domenica, 31 maggio, si potra` tornare in chiesa. Continuiamo a pregare che Dio intervenga e ci salvi da questa pandemia.

Abbi cura, amica mia . Un forte abbraccio,

Maria