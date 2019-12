Il dolore della Pallavolo Sestese per la scomparsa di Beppe Del Freo

SESTO FIORENTINO – Pallavolo Sestese in lutto per la scomparsa di un “grande amico e atleta, Giuseppe Del Freo ( Beppe). “La sua scomparsa ci ha lasciato veramente un gran vuoto, una persona sempre positiva, sempre, anche nei momenti peggiori della vita, tutti gli amici lo piangono e ne ricordano i momenti più belli, condivisi sia nei campi da gioco che nella vita. Una persona che ci lascerà un gran vuoto e che vogliamo ricordare, sempre con quel sorriso e la sua positività che lo contraddistingueva da tutti. Non lo possiamo dimenticare mai, rimarrà senza dubbio nelle nostre menti, e perchèé no, anche nel nostro cuore. Tutta la nostra società esprime le proprie condoglianze e si stringe intorno alla famiglia Del Freo. Ciao Beppe sempre con noi”.