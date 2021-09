Il doposcuola “SeSto con Te”: 29 studenti all’Unione operaia di Colonnata

SESTO FIORENTINO – Sono stati 29 gli studenti di alcune scuole elementari e delle medie di Sesto che hanno partecipato al progetto “SeSto con Te”, il doposcuola allestito all’Unione operaia di Colonnata e gestito dal Consorzio sociale Martin Luther King, che si è tenuto da gennaio a giugno di quest’anno. Il servizio è stato possibile grazie ad un finanziamento della Unicoop di 6500 euro e uno di 6000 euro del Comune di Sesto Fiorentino. Al doposcuola è stato affiancato uno Sportello di ascolto e di aiuto per le famiglie degli studenti. Al progetto si sono dedicati una coordinatrice psicologa, tre educatori e un volontario, mentre gli studenti sono stati in molti casi indirizzati dai docenti dalle scuole frequentate dai giovani.

Il doposcuola si è tenuto quattro volte la settimana, due ore per gli alunni delle elementari e 2 ore per gli studenti delle medie. Oltre al supporto ai compiti si sono svolte attività ludiche, sono stati organizzati alcuni laboratori e “uscite” da parte degli operatori per coinvolgere altri studenti. In questo caso con il progetto Naso all’Insù è stato attivato, in via sperimentale, un servizio indirizzato ai pre-adolescenti e post-adolescenti di Sesto. Due operatori sono usciti 4 pomeriggi nei luoghi di aggregazione giovanili per sensibilizzare i ragazzi sulle normative anti-Covid.

Tra i laboratori organizzati quello di Philosophy for Children che ha trattato il tema del cyberbullismo e i laboratori artistici. E’ stata creata l’aula DAD per facilitare i collegamenti con le scuole per chi non era dotato dell’adeguata strumentazione per le lezioni. Anche per l’estate 2021 l’Unione operaia di Colonnata ha organizzato i centri estivi per minori dai 7 al 12 anni dal 14 giugno al 30 luglio con percorsi sulla pittura e le attività artistiche, uscite sul territorio e visite museali a Firenze, attività sportive e giochi.