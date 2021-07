Il Dottor Nuvola, dall’ospedale di Ponte a Niccheri alla Sicilia, per dare una mano contro il caporalato

SCANDICCI – Il suo nome è Federico Magherini, in arte è il Dottor Nuvola, che ha lavorato tanti anni come dottor clown all’ospedale di Ponte a Niccheri, sta organizzando, insieme a tante altre associazioni di clown dottori, una missione in Sicilia, si terrà dall’11 al 17 ottobre. I clown di diverse associazioni collaboreranno e lavoreranno insieme. […]

SCANDICCI – Il suo nome è Federico Magherini, in arte è il Dottor Nuvola, che ha lavorato tanti anni come dottor clown all’ospedale di Ponte a Niccheri, sta organizzando, insieme a tante altre associazioni di clown dottori, una missione in Sicilia, si terrà dall’11 al 17 ottobre. I clown di diverse associazioni collaboreranno e lavoreranno insieme. E, per questa occasione, andranno a Vittoria, in provincia di Ragusa, per lavorare con gli immigrati e gli italiani sfruttati dal caporalato che raccolgono, ad esempio, i nostri pomodori. Porteranno anche cure dentistiche gratuite e vari aiuti umanitari. Per poter realizzare tutto questo però hanno bisogno di raccogliere almeno 5.000 euro, per cui hanno lanciato una campagna di raccolta fondi e una ricerca di sponsorizzazioni, se volete aiutarli qua sotto trovate tutti i riferimenti utili.

Per informazioni potete contattare direttamente il Dottor Nuvola al numero di telefono 3334603312, per informazioni sull’associazione invece potete consultare il sito all’indirizzo www.clownrevolution.it.

Donazioni con Bonifico IT49F0306909606100000176650 Intestato a Clown Revolution aps. causale: Raccolta fondi Missione Clown.

Donazioni con PayPal: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=JPLCGL39CZ2T8