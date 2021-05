Il dottor Tozzi va in pensione: il saluto del sindaco Angela Bagni

LASTRA A SIGNA – E’ un post ricco di mille sensazioni quello scritto dal sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, sulla propria pagina Facebook. Parole che vogliono rendere omaggio non solo a un medico ma anche a una persona conosciuta e apprezzata sul territorio. “Questa sera – scrive il sindaco – sono andata a salutare e ringraziare all’ultimo ambulatorio prima del pensionamento il mio dottore. Il dottor Francesco Tozzi conclude oggi dopo 45 anni la sua missione. Come sindaco lo ringrazio per essere stato sempre vicino a tutti con amore e instancabile dedizione per i suoi pazienti, rendendosi sempre disponibile per sostenere le persone più fragili. Da sempre impegnato nel volontariato, pronto a portare avanti progetti innovativi in collaborazione con l’amministrazione comunale a beneficio della prevenzione e della cura di tutta la nostra comunità. Grazie dottor Tozzi per tutto”.