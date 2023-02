Il fascismo giorno per giorno. Al via un ciclo di conferenze storiche promosse da Anpi Lastra a Signa e Signa

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Quattro appuntamenti con la storia ci accompagneranno fino all’anniversario della Liberazione il 25 aprile. Sono le conferenze storiche promosse dalle sezioni Anpi di Lastra a Signa e Signa per raccontare l’impatto del fascismo sulla vita quotidiana. Il ciclo di conferenze “Il fascismo giorno per giorno” si terrà infatti nei circoli Arci […]

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Quattro appuntamenti con la storia ci accompagneranno fino all’anniversario della Liberazione il 25 aprile. Sono le conferenze storiche promosse dalle sezioni Anpi di Lastra a Signa e Signa per raccontare l’impatto del fascismo sulla vita quotidiana. Il ciclo di conferenze “Il fascismo giorno per giorno” si terrà infatti nei circoli Arci dei due Comuni. Il primo appuntamento è sabato 11 febbraio alle 15.30 alla Casa del popolo Tripetetolo con “Le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici durante il regime fascista”, a cura di Daniele Calosi, segretario generale della Fiom-Cgil delle province di Firenze Prato e Pistoia. Seguirà, venerdì 3 marzo alle 21 alla Casa del popolo Donizetti di Signa, “Fascismo e questione di genere: In Italia sono tutti maschi” con Monica Pacini, docente di storia contemporanea dell’Università di Firenze. Sabato 1 aprile alle 15.30 si torna alla Casa del Popolo di Tripetetolo di Lastra a Signa, con la conferenza “Una razza per la nazione: progetto totalitario e parabola imperiale del fascismo (1937-1945)”, a cura di Matteo Mazzoni, direttore dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea. Ultimo incontro quello del 21 aprile, di nuovo alla Donizetti, con inizio alle 21, per una serata in cui si parlerà de “La costruzione del regime fascista – Il caso di Carmignano (1919-1940)”, che è l’argomento della tesi di laurea di Federico Cormaci.