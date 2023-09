Il festival di teatro rurale e natura cala il poker: dal 9 al 24 settembre la quarta edizione di “Radici”

CAMPI BISENZIO – Promosso dai Comuni di Campi Bisenzio, e in collaborazione con La Meglio Genia e la Pro Campi, parte sabato 9 settembre la quarta edizione del Festival di teatro rurale e natura “Radici”, organizzato dal Centro Iniziative Teatrali. “Ciò che abbiamo esperimentato in quasi due anni di pandemia – dicono gli ideatori della rassegna – è stato unico e ci ha messo in contatto con i nostri ricordi, con i nostri pensieri e con le nostre responsabilità. Forte è stato il sentimento che non esiste il bene del singolo disgiunto dal bene della collettività e che siamo responsabili di tutto ciò che accade e ci travolge, ma, proprio per questo, siamo noi che possiamo cogliere questa opportunità per cambiare in meglio il nostro mondo. Perciò altro aspetto importante è stata la riconciliazione con la natura e con l’ambiente”.

“L’ambiente – aggiungono – non è un monolite a sé; il cambiamento climatico provoca devastazioni e quindi ancora più povertà, disuguaglianze, tensioni, rivolte. Con tutto questo e ad altro ci siamo confrontati e non dobbiamo smettere di confrontarci ora che ci stiamo misurando con questa “diversa normalità”. Noi pensiamo che siano le storie a unire le persone. Che non ci sia niente di più potente al mondo di una buona storia. Perciò il nostro impegno a salvaguardare il territorio, l’ambiente in cui viviamo, passa attraverso le storie. La proposta di un Festival rurale, “Radici”, nasce dal desiderio di fermare i nostri sguardi in aree marginali, rurali, verdi, nella periferia dei nostri centri urbani. Luoghi che sono già dotati di una loro individualità carica di valori simbolici, tanto che gli spettatori non sono solo partecipi di un evento, ma anche del paesaggio circostante. I nostri racconti accenderanno piccole luci nella notte a illuminare le radici del nostro patrimonio culturale e ci permetteranno di godere dei luoghi e dei paesaggi, veri protagonisti del nostro festival”.

“Radici” inizia sabato 9 settembre nel Loggiato della Villa Montalvo, alle 21, con la proiezione di “Capraia in Canto”, un film di The Factory produzione e omaggio a Silvano Panichi, cittadino e cantore dell’isola di Capraia. Domenica 10 settembre, nel giardino di Villa Rucellai, alle 17.30 The Family Academy presenta “Il gigante respiro”, storytelling e yoga per bambini, con Chiara Ballerini e Luigi Monticelli: si può raccontare una storia con l’aiuto dello yoga. I bimbi diventeranno montagna vento alberi. Per scoprire se stessi, la macchina umana, semplice e complessa come un albero o un fiore. L’avventura del Gigante Respiro “ci farà aprire la mente e i polmoni alla fantasia e all’aria ritrovando un nuovo respiro (per bambini dai 6 anni in su)”. Sabato 16 settembre nel giardino del pozzo di Villa Montalvo, alle 21, AttoDue presenta “La vera storia di Filemone e Bauci”, con Manola Nifosì e Sergio Aguirre: due vecchietti della Frigia, ai tempi in cui le cose erano ancora abitate dagli dei, una sera accolgono nella loro umile casa due stanchi mendicanti. I due vecchietti non sono ricchi, ma il poco che hanno, frutto del loro lavoro e della terra, lo dividono di buon cuore con i loro ospiti. Questo atto d’amore e di generosità disinteressata cambierà le sorti dell’umanità. Gli spettatori-ospiti, accolti da Filemone e Bauci sulla scena, in uno spazio-tempo che è quasi un’iniziazione, faranno dunque l’esperienza del potere straordinario del narrare, quello di portarci in un altro mondo per trovare senso al nostro (performance per adulti).

Sabato 23 settembre nel giardino di Villa Rucellai alle 17.30 Marta Scalvi presenta il laboratorio per bambini e genitori “Botanika”. partendo dall’osservazione di alcune tavole botaniche, “ci concederemo di abbandonare l’impronta scientifica che caratterizza il disegno botanico puro per indagare il mondo vegetale con i nostri sensi, le intuizioni e l’immaginazione. Creeremo delle tavole botaniche vivaci, POP e ricche di significato per chi le ha create (laboratorio per bambini dai 6 anni in su)”. L’ultimo evento domenica 24 settembre nel giardino del pozzo di Villa Montalvo, alle 17.30, AttoDue presenta “L’assemblea degli animali”, animazione teatrale per bambini, con Matilde Tarchiani, Luigi Monticelli e Linda Prunecchi: le cose sembrano peggiorare di anno in anno sulla terra. Fa sempre più caldo, gli incendi divampano, l’aria si fa sempre più cattiva, gli oceani sempre più alti. E gli animali di tutta la terra, riuniti in assemblea straordinaria, concordano che la causa di tutto sia l’uomo. Ma cosa fare? L’uomo è un nemico a tutto tondo o può diventare l’alleato più prezioso? Per bambini dai 5 anni in su. La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi (3298628437) L’ingresso è gratuito, in caso di pioggia gli spettacoli si realizzeranno in uno spazio al chiuso.