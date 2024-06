Il fine settimana è con il San Miniato: all’ex tiro a volo due giorni di cibo, musica, sport e divertimento

SIGNA – Il fine settimana è nel segno dei colori del San Miniato. Oggi e domani, infatti, sabato 15 e domenica 16 giugno, il San Miniato 1980 organizza per la seconda edizione del “San Miniato Summer Party”. L’appuntamento è a Signa, allo stadio del Bisenzio, presso l’ex tiro a volo, dalle 18 alle 24. Con un programma ricco di appuntamenti e che prevede, fra le altre cose, alle 18 la proiezione della finale del calcio storico fiorentino fra Azzurri e Rossi e, alle 21, quella della partita fra Italia e Albania per gli Europei di calcio. Domenica 16 giugno, dopo l’aperitivo, cena completa con menù alla carta (servizio al tavolo). Entrambe le serate accompagnate da karaoke, musica e intrattenimento per grandi e piccoli. “Due giornate storiche per tutti noi, – dicono dal San Miniato – si potrà mangiare, bere, ascoltare musica, far divertire i nostri bambini con dei giochi. Sarà un modo per rivedersi, divertirsi e per raccogliere fondi per il nostro futuro”.