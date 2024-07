Il Firenze Nord “cambia volto”: il nuovo allenatore è Lorenzo Leoncini. L’11 luglio la presentazione

CAMPI BISENZIO – Il Firenze Nord “cambia volto”: nuovo il mister, Lorenzo Leoncini, nuovo ingresso in società quello di Maurizio Degl’Innocenti, giovedì 11 luglio la presentazione della squadra. Davide Nenci sarà invece il braccio destro alla direzione generale di Giancarlo Nenci. L’obiettivo, spiegano dalla società, è quello di “continuare a crescere cercando di arrivare in zona play-off con un occhio alla Coppa Fringuelli sempre affascinante”. Sono tantissime le novità in casa giallonera: la società italo-argentina ha compiuto una netta rivoluzione, grazie al lavoro congiunto del neo direttore generale Davide Nenci e del confermato direttore sportivo Giancarlo Nenci ha potuto mettere in pratica quanto richiesto dalla presidente Daniela Aimonetti. La prima è quella del tecnico, ex Colonnata, che, dopo avere vinto un campionato al fotofinish due stagioni fa, allenerà la compagine della Piana.

Concetti nuovi e tattiche diverse che hanno permesso di stravolgere la rosa dello scorso anno creandone una nuova a immagine e somiglianza dell’ allenatore fiorentino. Guardando l’anagrafe dei nuovi acquisti si vede come il mister abbia privilegiato l’esperienza e le notevoli qualità morali rispetto alla brillantezza e la spensieratezza di un gruppo che tante volte se dimostrato negli scorsi anni non idoneo al calcio dei… più grandi. Sono arrivate in serie le conferme di elementi cardine come Alessi, Imperlati e Ballerini e della coppia Aimonetti e Degl‘innocenti che tanto bene ha fatto lo scorso anno con quasi 30 gol in due. Fondamentale sarà il recupero di un leader carismatico come Antonio Maffia, reduce da un intervento al ginocchio. In pieno planning anche i profili dei giocatori prelevati dalle Caldine e dall’Euro calcio che arrivano portando la loro voglia di rivalsa dopo le retrocessioni amare e inaspettate delle rispettive ex squadre nello scorso campionato.

Una svolta ben precisa è stata presa, grazie alla volontà della presidente Aimonetti, per quanto riguarda i messaggi di cultura e politica che saranno al centro del nuovo progetto: “Abbiamo deciso di schierarci nel sociale capendo e rispettando le società di calcio che giustamente fanno solo calcio, ma per noi non è più sufficiente. Faremo incontri e amichevoli con psicologi, squadre di “terzo tempo”, detenuti e in tutti i nostri eventi sarà chiaro come l’inclusione e la diversità saranno benvenute a discapito di altri atteggiamenti non proprio educati e violenti. La presentazione vera e propria sarà fatta l’11 luglio presso la pizzeria della società del Calenzano dove amici, parenti e giocatori potranno usufruire di una piacevole serata nella quale sarà scelta anche la numerazione dei giocatori tramite un’asta interna il cui ricavato andrà in donazione a Medici Senza Frontiere.

Per quanto riguarda la preparazione si parte il 26 agosto. Novità anche sul fronte logistico: il Firenze Nord giocherà e si allenerà sul sintetico di Calenzano (incontri casalinghi il lunedì sera) ed è notizia delle ultime ore quella che parla di una richiesta ufficiale di poter fare il girone di Prato. Questa la rosa: portieri: Coppolaro, Mihana Fabio (nuovo), difensori: Alessi, Mihana Adhurim (proveniente dal Colonnata), Imperlati, Marrini (proveniente dal Caldine), Lovecchio (proveniente dal Caldine), Del Rosso (proveniente dal Caldine), Grasso (proveniente dall’Euro calcio), centrocampisti: Koceku (proveniente dal Colonnata), Cortale (proveniente dal Caldine), Miller, D’Avanzo, Ballerini, Platon (proveniente dall’Euro Calcio), Jahovic (proveniente dall’Euro Calcio), Sodero (proveniente dall’Euro Calcio), attaccanti: Longobardo (proveniente dall’Euro Calcio), Degl’Innocenti, Maffia, Aimonetti G., Samaniego, allenatore: Leoncini Lorenzo, accompagnatori ufficiali: Fabian Aimonetti, Maurizio Degli Innocenti e Leonardo Ballerini.