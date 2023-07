Il Firenze Nord “si veste” di giallo e nero: tutto pronto per il debutto nel campionato di Terza categoria

Venerdi 7 luglio, presso il campo sportivo “Ballerini” di Campi Bisenzio, scelto per le partite casalinghe e gli allenamenti stagionali, la presidentessa Daniela Aimonetti ha svelato al pubblico tutti i dettagli “di quella – si legge in una nota – che si preannuncia una delle novità di rilievo della nuova stagione calcistica dilettantistica della Terza […]

Venerdi 7 luglio, presso il campo sportivo “Ballerini” di Campi Bisenzio, scelto per le partite casalinghe e gli allenamenti stagionali, la presidentessa Daniela Aimonetti ha svelato al pubblico tutti i dettagli “di quella – si legge in una nota – che si preannuncia una delle novità di rilievo della nuova stagione calcistica dilettantistica della Terza categoria fiorentina”.

Il Firenze Nord, infatti, ha presentato gli sponsor e le maglie che accompagneranno la squadra in questa avventura: della parte calcistica sapevamo già da tempo che il direttore sportivo è Giancarlo Nenci che ha scelto come allenatore il figlio Davide Nenci (veterano della categoria con più di 150 panchine in terza) e che sarà coadiuvato da Emiliano Magni, ex capitano di Sporting Arno e San Paolino, alla prima esperienza vera dentro uno staff tecnico. Staff che sarà completato dai preparatori atletici Marco Sbolgi e Paola Aimonetti che dal 28 agosto, primo giorno di preparazione pre campionato, svolgeranno i relativi test e prove fisiche ai giocatori, e dal preparatore dei portieri per il quale gravitano ancora un paio di candidature prima di effettuare la scelta finale.

Il ds Nenci ha affermato infatti di aver voluto prendere giocatori che conoscono la categoria e che saranno pronti ad affrontare una lunga stagione cercando di arrivare almeno all’obbiettivo dei play-off e per questo di avere costruito una rosa molto numerosa anche perchè il mister non potrà per questa stagione fare affidamento sulla rosa degli Juniores (si parla della stagione successiva). “Non ci resta che attendere l’inizio della stagione (la società ha fatto richiesta di giocare le partite interne il venerdì sera), quando i gialloneri faranno il loro primo ingresso nel campo di via del Tabernacolo”.

“Per questo – conclude il comunicato – la presidentessa e tutto il Cda ci tengono a ringraziare vivamente tutto la Lanciotto Calcio, in primis il presidente Cerbai e il direttore Novelli, per la fiducia concessa e la possibilità di allenarsi e giocare in uno dei più bei campi della regione”.