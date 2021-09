Il Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua chiede un confronto con i candidati sindaco

SESTO FIORENTINO – Il Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua ha chiesto a tutti i candidati a sindaco per le amministrative di Sesto Fiorentino, l’apertura ad un confronto sul futuro del servizio idrico. “Il comune di Sesto Fiorentino è uno dei 13 comuni soci di Publiacqua che non hanno aderito alla Newco “Acqua Toscana”, creata […]

“Il comune di Sesto Fiorentino è uno dei 13 comuni soci di Publiacqua che non hanno aderito alla Newco “Acqua Toscana”, creata in funzione di una grande Multi-utility che gestisca tutti i servizi pubblici locali, – si legge nella nota del Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua – magari nell’intera regione. Una società da quotare in borsa, voluta dai Sindaci di Firenze, Prato ed Empoli e caldeggiata dal presidente Giani e dall’assessore regionale Monni. Sesto pare quindi uno dei pochi comuni che ritenga non corretto speculare su un bene comune, ricorrendo ad operazioni puramente finanziare; uno dei pochi a rigettare il ruolo di imprenditore che non disdegna affatto la mercificazione dell’acqua, puntando perfino alla quotazione in borsa”.

“La creazione della nuova spa, anch’essa ente di diritto privato, – prosegue il Forum – è suonata, a dieci anni esatti dal referendum sull’acqua, come una beffa; l’iter seguito ha impedito una qualsiasi discussione pubblica, e il tutto si è concluso al di fuori delle sedi politiche competenti: Conferenza Territoriale e AIT. Come Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua abbiamo chiesto ai Comuni che non hanno aderito alla NewCo di valutare collettivamente un percorso alternativo per la costituzione di un’azienda consortile di diritto Pubblico, offrendo il nostro supporto. Ben 11 dei 13 Sindaci hanno dato la loro disponibilità ad un incontro con il Forum Italiano ed il Forum Toscano: mancano all’appello solo i Sindaci di Calenzano e, appunto, di Sesto Fiorentino”.