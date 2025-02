Il furto era il loro “mestiere”: la Polizia li arresta e trova chiavi di auto rubate e una cassaforte

CALENZANO – Rubano un’auto a Pisa, all’interno di una concessionaria Volkswagen, e la usano per compiere un furto a Calenzano. Ma vengono “beccati” in flagranza di reato. A finire in manette tre uomini, tutti romeni, fermati da personale del Commissariato di Rifredi Peretola con l’ausilio del personale del Commissariato San Giovanni a seguito di un’attività […]

CALENZANO – Rubano un’auto a Pisa, all’interno di una concessionaria Volkswagen, e la usano per compiere un furto a Calenzano. Ma vengono “beccati” in flagranza di reato. A finire in manette tre uomini, tutti romeni, fermati da personale del Commissariato di Rifredi Peretola con l’ausilio del personale del Commissariato San Giovanni a seguito di un’attività di indagine originata da un reato di ricettazione a carico di ignoti. Nella notte fra il 5 e il 6 febbraio i tre sono stati arrestati dopo un tentativo di furto in un Minimarket cinese. Si erano introdotti all’interno dell’attività commerciale creandosi un passaggio in un muro e poi hanno aperto la cassaforte. Ma l’allarme è scattato subito e quando i tre sono usciti, ad aspettarli c’erano gli agenti di Polizia. Le perquisizioni, dentro l’auto e nelle rispettive abitazioni, hanno consentito di recuperare ciò che avevano rubato, ma anche la cassaforte di un precedente furto perpetrato nei giorni scorsi presso un’attività commerciale in via Panciatichi a Firenze nonché gli arnesi usati per sfondare il muro del negozio e diverse chiavi riconducibili ad altrettante auto rubate. I tre uomini, rispettivamente di 33, 27 e 20 anni, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze sono stati condotti presso il carcere di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare.