“Il futuro del Made in Italy”: lunedì 19 una tavola rotonda organizzata da Unilavoro

FIRENZE – Made in Italy, sinonimo di cura, garanzia, qualità. Come preservarlo, tutelarlo e promuoverlo affinché continui a essere marchio di fabbrica del nostro presente, trampolino di lancio del nostro futuro. E’ questo il concetto di fondo di “Il futuro del Made in Italy”, tavola rotonda digitale organizzata dall’Associazione Unilavoro Pmi per lunedì 19 luglio, a partire dalle 15. “In un momento così difficile ma allo stesso tempo così importante per il nostro paese tutelare e promuovere il marchio del “prodotto qui” è una delle principali sfide da vincere per consolidare il nostro presente e guardare al futuro in prospettiva positiva”, ha detto il presidente Vito Frijia (nella foto). All’incontro, a cui è possibile partecipare collegandosi alla pagina Facebook dell’associazione (www.facebook.com/unilavoropmi), saranno presenti il sottosegretario al Ministero del lavoro Tiziana Nisini, il console onorario della Repubblica di Moldova Roberto Galanti, gli onorevoli Paola Frassinetti e Francesca Gerardi e il senatore Iunio Valerio Romano.