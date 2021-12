Il futuro della metalmeccanica toscana al centro del congresso Fim, tra crisi e rilancio. Venerdì 3 a Spazio Reale

CAMPI BISENZIO – I metalmeccanici Cisl della Toscana eleggono i loro rappresentanti sindacali per i prossimi 4 anni. Si svolgerà infatti venerdì prossimo, 3 dicembre, dalle 9, a Spazio Reale, il congresso della Fim-Cisl della Toscana, in cui verranno rinnovate tutte le cariche elettive del sindacato metalmeccanici della Cisl. “Un appuntamento che conclude il percorso congressuale – […]

CAMPI BISENZIO – I metalmeccanici Cisl della Toscana eleggono i loro rappresentanti sindacali per i prossimi 4 anni. Si svolgerà infatti venerdì prossimo, 3 dicembre, dalle 9, a Spazio Reale, il congresso della Fim-Cisl della Toscana, in cui verranno rinnovate tutte le cariche elettive del sindacato metalmeccanici della Cisl. “Un appuntamento che conclude il percorso congressuale – spiega il segretario uscente, Alessandro Beccastrini – snodatosi, nonostante la necessità di rispettare le precauzioni anti Covid, attraverso assemblee sui posti di lavoro, nelle principali fabbriche del territorio, in tutte le province della nostra regione. Con il congresso verrà portato a compimento anche il processo di ‘regionalizzazione’ della categoria, che non avrà più dunque strutture provinciali autonome, ma una sola struttura regionale, con articolazioni territoriali; un passaggio per garantire più snellezza e efficacia di azione e concentrare risorse e impegno sui luoghi di lavoro”.

Durante i lavori, a cui saranno presenti anche il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, e il segretario generale della Fim, Roberto Benaglia, si parlerà ovviamente delle nuove sfide del mondo del lavoro e delle tante vertenze aperte nel settore, dalla Gkn alle acciaierie di Piombino, senza dimenticare anche le esperienze positive di contrattazione, come alla Piaggio, dove è stato appena sottoscritto un accorto per l’assunzione a tempo determinato di 50 lavoratori entro marzo prossimo. Il settore metalmeccanico in Toscana conta oltre 75.000 addetti, con un fatturato di 20 miliardi di euro (12 miliardi di esportazioni) e un valore aggiunto di 5 miliardi. All’appuntamento parteciperanno 70 delegati da tutta la regione in rappresentanza dei 9.600 iscritti. Saranno loro, al termine dei lavori, a eleggere il nuovo consiglio generale, che a sua volta sceglierà il segretario generale e la segreteria regionale.