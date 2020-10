Il futuro non si ferma: bambini a “scuola” di educazione stradale dalla Polizia municipale

CAMPI BISENZIO – Il futuro non si ferma. E la dimostrazione è arrivata questa mattina, nel corso della quale la Polizia municipale di campi Bisenzio ha incontrato i bambini del “Pedibus”, linea Peter Pan offrendo loro una lezione di educazione stradale itinerante. Non potendo entrare in classe, infatti, la Polizia municipale ha spiegato durante il percorso alcune delle più importanti regole del pedone, quali l’utilizzo del marciapiede e degli attraversamenti pedonali. In particolare sono state illustrate le modalità per attraversare in sicurezza quando non ci sono a disposizione il semaforo pedonale o l’agente del traffico e le modalità per riconoscere quali sono i segnali di via libera all’attraversamento quando invece questi sono presenti. Alla lezione erano presenti circa 20 bambini sia della primaria, primo e secondo ciclo, che dell’infanzia i quali hanno accolto con entusiasmo gli agenti che alla fine della lezione hanno regalato un simpatico cappellino. L’attività continuerà in classe con l’ausilio di software didattici che la Polizia municipale consegnerà nei prossimi giorni alle classi dei bambini che hanno partecipato. Le lezioni in itinere continueranno nelle prossime settimane anche per le altre linee con le stesse modalità. “Voglio ricordare che la Polizia municipale non svolge soltanto attività di contrasto e repressione, ma anche di prevenzione e di educazione stradale, – spiega il comandante Francesco Frutti – quest’ultima azione viene dedicata soprattutto ai bambini per insegnare loro i concetti e comportamenti importanti, sia di educazione stradale che di educazione civica che possano tutelare la loro sicurezza e quella degli altri”. “Con l’epidemia del Covid-19 e le restrizioni per evitare i contagi – spiegano il sindaco Emiliano Fossi, l’assessore alla Polizia municipale Riccardo Nucciotti e l’assessore alla pubblica istruzione Monica Roso – l’attività che veniva abitualmente svolta da parte degli agenti di Polizia municipale nelle aule di scuola prosegue ora in altri contesti, pur sempre nel rispetto di norme e distanze di sicurezza. Siamo convinti che tali momenti formativi rappresentino un’importante occasione che ha suscitato interesse e gioia da parte dei giovani partecipanti che hanno avuto modo di conoscere e sperimentare i corretti comportamenti da tenere in strada. Una preziosa attività che conferma la vicinanza e sensibilità dei nostri agenti anche verso i più piccoli per contribuire alla loro educazione civica”.