Il gatto Tom scappa di casa e “si ritrova” in autostrada: salvato dalla Polizia Stradale

CAMPI BISENZIO – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha salvato, riaffidandolo alle braccia del suo legittimo proprietario, un bellissimo gattino di nome Tom che, allontanatosi da casa, aveva raggiunto l’autostrada A1. La vicenda ha avuto inizio quando al numero di emergenza 112 Nue è arrivata la segnalazione da parte di alcuni automobilisti della presenza di un animale che vagava sull’Autostrada del Sole in direzione Bologna. Gli agenti della Polizia Stradale di Firenze hanno raggiunto immediatamente il luogo della segnalazione e, adottando tutti gli accorgimenti di sicurezza, hanno provveduto a rallentare il traffico in “Safety Car”, al fine di assicurare sia la sicurezza degli automobilisti in transito che quella del simpatico animaletto. Una volta recuperato, il gatto domestico è stato affidato alla Asl Veterinaria Toscana per tutti i controlli del caso, che fortunatamente ha constatato il suo buono stato di salute. Nei giorni successivi gli agenti sono riusciti a rintracciare la famiglia di Tom e a mettersi in contatto con il suo proprietario che aveva temuto il peggio, visto che il gatto si era allontanato dalla sua abitazione nel Comune di Rignano sull’Arno, a ben 7 chilometri dal luogo dove è poi avvenuto il ritrovamento. Il proprietario ha voluto ringraziare personalmente gli agenti della Polizia Stradale intervenuti, esprimendo loro tutta la sua gratitudine per aver salvato il suo prezioso amico a quattro zampe.