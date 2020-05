Il “giallo” di provincia a Il Maggio dei libri e delle rose, oggi alle 18 in diretta FB

SESTO FIORENTINO – Si chiude oggi 30 maggio la prima edizione de Il Maggio dei libri e delle rose, incontri, interviste e chiacchiere con gli autori di Apice Libri di Stefano Rolle. Oggi 30 maggio alle 18 in diretta Facebook sulle pagine di Apice Libri e de Il Club del Giallo si potrà seguire un incontro con gli autori sestesi Riccardo Parigi e Massimo Sozzi intervistati dall’assessore Massimiliano Kalmeta. Al centro dell’incontro il giallo di provincia, il poliziesco ambientato a Sesto Fiorentino e il conconrso Giallofiorentino dedicato a Luca Bandini che da anni sta focalizzando l’attenzione sulla provincia in un particolare genere letterario quale è quello del giallo. La rassegna Il Maggio dei libri e delle rose, nata in un periodo in cui a causa dell’emergenza sanitaria, non è possibile organizzare pubblicamente presentazioni dei libri e incontri con gli autori, è stata l’occasione per continuare a parlare di letteratura e di provincia. Oltre alla casa editrice sestese hanno collaborato alla rassegna il Club del Giallo, Radio Geronimo, SestoTv, la biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino e la Libreria Rinascita.