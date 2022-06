Il “Giardino delle storie”, tornano le letture itineranti a cura della biblioteca comunale di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Tornano le letture itineranti per bambini nei giardini pubblici del territorio grazie all’iniziativa estiva della biblioteca comunale: il “Giardino delle storie”. A partire dal 9 giugno 8 appuntamenti in quattro giardini del territorio dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni con tante storie e letture all’aria aperta. Il programma partirà giovedì 9 giugno dai giardini di piazza del Popolo a Ginestra Fiorentina, il 16 giugno sarà al giardino della nuova sede della Misericordia a Malmantile, il 23 giugno al giardino della Biblioteca in via Togliatti e il 30 giugno al giardino del Palazzetto dello sport. Gli incontri del mese di giugno si terranno dalle 17.30 alle 18.30. Nel mese di luglio la rassegna proseguirà sempre negli stessi luoghi ma in orario serale dalle 21 alle 22 e in particolare: il 7 luglio ai giardini di piazza del Popolo a Ginestra Fiorentina, il 14 luglio al giardino della nuova sede della Misericordia a Malmantile, il 21 luglio al giardino del Palazzetto dello sport e il 28 luglio al giardino della Biblioteca in via Togliatti. “Per il secondo anno – ha detto il sindaco Angela Bagni – proponiamo nel periodo estivo le letture per bambini nei giardini sia del capoluogo che delle frazioni. La biblioteca diventa itinerante e si avvicina ancora di più al suo pubblico di riferimento andando a incontrare le giovani generazioni direttamente negli spazi più frequentati”. Tutti gli incontri sono a ingresso libero. E’ consigliabile portare un cuscino o un tappetino per sedersi sull’erba.