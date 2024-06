“Il gioco del sindaco”, la clip su Carmignano “Comune virtuoso”

CARMIGNANO – “Il gioco del sindaco” è il filmato su Carmignano, che lo scorso anno risultò essere il Comune più virtuoso d’Italia tra 300 candidature provenienti da tutta Italia e 66 Comuni finalisti, prodotto dal videomaker Nicola Gennari dell’associazione “Comuni virtuosi”. Carmignano si aggiudicò la palma di Comune più virtuoso per tre progetti: “Faremo Foresta”, il programma di mitigazione urbana con la creazione di polmoni verdi in varie parti del territorio; “Le vie dell’Acqua” per la riscoperta e riqualificazione dei corsi d’acqua, con percorsi che mettano in risalto la natura, la storia, l’enogastronomia di Carmignano; “Distretto Biologico”, il piano di valorizzazione della campagna e di tutti i suoi protagonisti.

Nella clip promozionale belle immagini di Carmignano aillustrare i tre progetti sono intervallate da interviste al sindaco Edoardo Prestanti, alla produttrice agricola Antonella Rastrelli dell’agriturismo Podere Michela e al produttore vitivinicolo Fabrizio Pratesi delle omonime Cantine Pratesi. A dicembre Carmignano ospiterà la premiazione nazionale dei nuovi vincitori e, per l’occasione, organizzerà iniziative per le delegazioni provenienti da tutta Italia per condividere le migliori buone pratiche dei Comuni virtuosi. “Sarà un onore – dichiara il sindaco Edoardo Prestanti – fare rete con gli amministratori della buona politica, scambiarsi contatti e idee per un miglioramento reciproco. Un’ottima occasione di visibilità e di merito per Carmignano”.