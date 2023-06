Il “Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche” fa tappa a Firenze. Con il prezioso contributo di Fondazione Casa Marta

FIRENZE – Fondazione Maruzza, impegnata, da oltre vent’anni nel campo della terapia del dolore e delle cure palliative pediatriche per i minori affetti da malattie inguaribili, insieme a Fondazione Casa Marta annunciano una nuova tappa fiorentina del secondo “Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche”, inaugurato il 15 maggio scorso a Roma presso il Ministero della salute. Dopo il grande successo dell’anno passato, infatti, l’edizione 2023 si dimostra ancora più densa di avvenimenti con oltre 40 eventi in programma e un unico obiettivo: promuovere la conoscenza delle Cure Palliative Pediatriche (CPP) presso la cittadinanza e sensibilizzare i professionisti sociosanitari e le istituzioni sul tema, al fine di rendere operative le Reti di CPP in tutte le regioni italiane.

Non a caso quest’anno è coinvolta Fondazione Casa Marta, il cui progetto è quello di realizzare un Hospice Pediatrico a Firenze e che ha organizzato tre importanti eventi legati al “Giro d’Italia delle CPP”, sponsorizzati da Fondazione Il cuore si scioglie e condivisi con molte associazioni del territorio fiorentino. Così, dopo il primo appuntamento, quello del 21 maggio in piazza Santa Maria Novella, al ritmo di Don’t stop me now dei Queen, con un coreografico flash mob a cui hanno partecipato quasi 200 persone, domenica 11 giugno, a partire dalle 9, è in programma una mattina all’insegna dello sport inclusivo, denominata infatti “Ce n’è per tutti” presso l’U.S. Affrico nel viale Manfredo Fanti a Firenze.

Un momento dedicato allo sport inclusivo, dove bambini e ragazzi con diverse abilità motorie potranno giocare a basket, tennis e bocce insieme ai loro coetanei guidati da istruttori qualificati. Questo anche perché nel 2023 il tema comune a tutte le tappe sarà “Miti e limiti delle CPP”, con l’intento di diffondere corrette informazioni su cosa siano, come funzionano e a cosa servano le cure palliative pediatriche, andando a sfatare pregiudizi, false credenze e veri e propri miti che ancora oggi circondano le CPP e che incidono negativamente sulla richiesta, da parte delle famiglie, di accesso a tale tipo di assistenza.

“Le Cure Palliative Pediatriche – spiegano da Fondazione Casa Marta – sono un approccio assistenziale in grado di garantire ai minori affetti da malattie inguaribili e alle loro famiglie la migliore qualità di vita possibile, attraverso il lavoro di professionisti specializzati che si prendono cura dei bambini sostenendo le famiglie in tutte le fasi della malattia, alleviando sofferenze fisiche, psicologiche, emotive e spirituali. Oltre alla cittadinanza, la campagna mira a coinvolgere policy maker, dirigenti aziende sanitarie, comunità medica, infermieristica e socio-sanitaria, necessari a implementare politiche, prassi e modelli in grado di garantire alle famiglie e ai minori che convivono con una diagnosi di inguaribilità il pieno accesso, sul territorio di residenza, a questa tipologia di assistenza, garantendo così loro il diritto a vivere nel migliore modo possibile”. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per le attività del calendario girocpp@fondazionecasamarta.it – 388 4891943, mentre per consultare il progetto Casa Marta, fondazionecasamarta.it. Per essere aggiornati sulle tappe toscane del giro e gli eventi del calendario nelle altre città girocurepalliativepediatriche.it.