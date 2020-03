Il grazie della Misericordia di Lastra a Signa: “Queste mascherine sono il dono del vostro lavoro”

LASTRA A SIGNA – Sono giorni complicati anche per la Misericordia di Lastra a Signa, che però ci tiene a fare il punto – oltre che a “mantenerlo” – sull’attività che porta avanti. La Protezione civile, per esempio, che è interna all’associazione – si sta occupando della vigilanza nei parchi e del servizio di spesa a domicilio per le persone in quarantena. La Misericordia sta continuando ovviamente a effettuare i servizi di emergenza e di trasporto ordinario, “stiamo continuando – spiegano – a essere a disposizione dei servizi alla comunità e abbiamo attivato un servizio di spesa a domicilio sia per alimenti sia per i farmaci (il servizio è prenotatile h24 chiamando il centralino 0558725123). Inoltre, abbiamo ideato la raccolta dei disegni “un disegno contro il corona virus” indirizzata ai bambini per farli riflettere ed esternare le paure”. Dalla Misericordia, infine, approfittano dell’occasione per ringraziare alcune realtà del territorio oer la fornitura omaggio dei seguenti prodotti: Vignolbags per quanto riguarda le mascherine chirurgiche e le farmacie Guandalini per quanto riguarda le preziosissime mascherine ffp2.