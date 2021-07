Il Green Pass e l’aggressione ai giornalisti: la presa di posizione dell’Osservatorio nazionale sostegno vittime

FIRENZE – Hanno destato sicuramente scalpore le “aggressioni” ai danni di alcuni giornalisti in occasione delle recenti manifestazioni, in varie parti d’Italia, contro il Green Pass. Episodi su cui si è pronunciato l’Osservatorio nazionale sostegno vittime per voce di Daniela Pancani, referente per Firenze e provincia: “In merito alla violenta aggressione subita dal giornalista Saverio […]

FIRENZE – Hanno destato sicuramente scalpore le “aggressioni” ai danni di alcuni giornalisti in occasione delle recenti manifestazioni, in varie parti d’Italia, contro il Green Pass. Episodi su cui si è pronunciato l’Osservatorio nazionale sostegno vittime per voce di Daniela Pancani, referente per Firenze e provincia: “In merito alla violenta aggressione subita dal giornalista Saverio Tommasi sabato scorso in piazza Signoria a Firenze nell’ambito di una manifestazione di cittadini contro il Green Pass, come referente dell’Osservatorio nazionale sostegno vittime sono a esprimere piena solidarietà nei suoi confronti e auspico che gli aggressori possano essere identificati al più presto e adeguatamente sanzionati. Il diritto di informazione e di cronaca è tutelato dall’articolo 21 della Costituzione italiana così come il diritto a manifestare pacificamente, ma ciò non può mai giustificare il ricorso alla violenza. In un momento storico così complesso, assistere a questo genere di violenze non fa che fomentare odio sociale e intolleranza. Non di meno il grave coinvolgimento di minori, che hanno assistito a queste inaccettabili condotte violente dei genitori. Non è certo ricorrendo all’aggressione fisica che si possono far valere le proprie ragioni”.