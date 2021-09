Il gruppo Acustica in due alla Nuova Zambra dell’Auser

SESTO FIORENTINO – Si sa la musica rievoca i ricordi e non c’è niente di più piacevole che ascoltare un canzone a noi cara e rivivere i nostri momenti più belli. La muisca come esperienza rievocativa oltre che come divertimento. Lo sanno beme “Acustica in due” una coppia di musicisti (voce e chitarra) pronti a […]

SESTO FIORENTINO – Si sa la musica rievoca i ricordi e non c’è niente di più piacevole che ascoltare un canzone a noi cara e rivivere i nostri momenti più belli. La muisca come esperienza rievocativa oltre che come divertimento. Lo sanno beme “Acustica in due” una coppia di musicisti (voce e chitarra) pronti a far riemergere i nostri ricordi partendo dai loro, dalle loro musiche preferite. I due musicisti sestesi sono Tiziana Fosi (voce) e Roberto Drovandi (chitarra).

Domani, sabato 25 settembre il duo Acustica in due, saranno al circolo Nuova Zambra dalle 19.30 per una serata di “Ricordi in musica”. Tra le canzoni più famose dei cantautori italiani, spesso colonna sonora della nostra esistenza, si potrà gustare la pizza. Informazioni e prenotazione obbligatoria al numero 055.0515463.