Il gruppo Fratres di Lastra a Signa non va mai in vacanza: nel mese di luglio organizzate due giornate di raccolta sangue

LASTRA A SIGNA – Il gruppo donatori sangue Fratres Giuseppe Nesi non va mai in vacanza. Lo dimostrano le recenti iniziative che lo hanno visto protagonista, a partire dalla Giornata mondiale del donatore di sangue di metà giugno quando ha organizzato una raccolta sangue oltre a partecipare al Giubileo del donatore a Castelfiorentino. Senza dimenticare le ormai “famose” bustine di zucchero (realizzate con l’invito a donare sangue e/o plasma) consegnate a bar, ristoranti e pizzerie del territorio. “Abbiamo fatto appelli alla donazione e consegnato tanti palloncini colorati al saggio del Judo, al saggio del centro ginnastica e all’Antica Fiera di Ginestra”, spiega la presidente Sandra Mugnaini. Che poi aggiunge: “Ringraziamo l’amministrazione comunale per avere messo in evidenza l’importante data della Giornata mondiale del donatore riportando un messaggio sui pannelli luminosi e per avere illuminato di rosso il Portone di Baccio. Ma soprattutto vogliamo ringraziare tutti i donatori che, con la loro costante generosità, garantiscono sangue e farmaci plasmaderivati a chiunque ne abbia bisogno. Approfittiamo quindi dell’occasione per ricordare che il periodo estivo è quello più critico per la donazione e per questo abbiamo deciso di organizzare, nel mese di luglio due giornate di raccolta: sabato 5 e domenica 20 presso la nostra sede a Lastra a Signa nei locali della Misericordia, necessaria la prenotazione tramite il sito Internet www.fratreslastra.org oppure telefonando al numero 339 7652996″.