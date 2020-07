Il guasto idrico in via Biancalani: acqua a singhiozzo da giorni, domani l’assemblea a Querceto

SESTO FIORENTINO – Gli ultimi episodi di rottura delle tubazioni idriche in via Biancalani, sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso, (la metafora parlando di acqua ci pare pertinente anche se molto usata) così i residenti dell’area di Querceto hanno deciso di ritrovarsi per discutere di un problema che va avanti da tempo e sembra senza soluzione. Domani 21 luglio alle 21,30 alla Casa del Popolo di Querceto si terrà quindi un’assemblea spontanea decisa proprio per dopo i gravi problemi di approvvigionamento idrico dovuti alla rottura dei tubi. “Si tratta di quattro in totale – dicono alcuni organizzatori dell’incontro di domani – a partire dal 1 al 17 luglio, nella via Biancalani a Querceto. Le prime richiesta dei cittadini per il rifacimento dei sottoservizi in tutta l’area partono dal 2000, ultimo contatto 2019 con tanto di promesse da parte dell’amministrazione comunale e riunione con l’assessore Kalmets che ci presentò il piano di intervento fornendo mappe e tempi poi il nulla. Oggi siamo da quattro giorni con acqua a singhiozzo”. E domani l’assemblea si annuncia “bollente” e non solo per il meteo.