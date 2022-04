Il gusto della fantascienza per raccontare la realtà. Alla Libreria Rinascita “La bella tenebra” di Materassi

SESTO FIORENTINO – C’ una lotta in corso tra mondi diversi aggrappati alla realtà delle emozioni, ma diffusi nell’universo della fantascienza. Il braccio di ferro tra esperienze di vita collocate altrove dalla realtà si accentua quando le scienza si insinua tra le pieghe di un “tessuto” straordinario, che appartiene ad un processo mentale fuori dal comune. E’ la battaglia costante tra fiction e realtà, il graffio quotidiano della fantasia di ognuno di noi approdato sullo scoglio di un’isola che grazie proprio all’immaginario, esiste.

Massimo Materassi è un fisico teorico e lavora al Cnr di Firenze, vive a Sesto Fiorentino che ama così tanto quasi come Bath in Gran Bretagna, da oggi è anche uno scrittore di fantascienza. E’ uscito per Bookabook il suo libro “La bella tenebra. La stoffa di Crono” che sarà presentato oggi 22 aprile alle 17.30 alla Libreria Rinascita di via Gramsci. Un libro dove si consuma la lotta tra esperienze di spazi alternativi. L’idea del libro, spiega Materassi, nasce molti anni fa nel 2007 sull’esigenza di raccontare non solo mondi diversi, ma la battaglia perenne tra irrazionale e razionale, la spinta alla conoscenza, alla ricerca e la innata atteggiamento di conservazione.

“La scelta della fantascienza – spiega Materassi – è la narrazione perfetta. Ed è anche la mia preferita, quella che fin da bambino mi ha colpito e mi è sempre piaciuta. Il linguaggio della fantascienza permette di raccontare storie di mondi incredibili”. E come in una periferia urbana senza riferimenti temporali si “scontrano” quelle che potremo definire come due “band” per accaparrarsi un tessuto prezioso tra le cui caratteristiche ha quella di essere un conduttore di energia come fosse una “pelle”, una “stoffa vivente”. L’eterna battaglia, l’indiscutibile passione per la vita raccontata, intrecciata con un elementi da thriller, rendono la vicenda de “La bella tenebra” un libro per tutti i sognatori di dimensioni diversi. “L’idea – spiega Materassi – è di costruire una saga e questo sarà il primo di altre cinque avventure”. A quando i prossimi libri? “Ancora non lo so – risponde Materassi – penso da qui a un annetto se vita e ispirazione mi soccorrono”. Questo pomeriggio alla Libreria Rinascita insieme a Massimo Materassi ci saranno Daniele Papi di SestoTv, Stefano Berni, scrittore e saggista, e l’attrice Francesca Mura.