Il kung fu che si impara a Signa è di qualità: debutto con medaglia come migliore atleta per Daria Lazzari

SIGNA – Dopo i Mondiali di Kung fu on line che si sono svolti a febbraio in occasione del Capodanno cinese e organizzati dal Monastero di Shaolin Cina, dove la Shaolin Quan Fa Firenze ha riportato a casa 6 primi,11 secondi e 3 terzi posti, al primo trofeo WuShu Città di Altedo, in Emilia Romagna, competizione a squadre, la compagine che ha sede a Signa presso il Villaggio Artigiano ottenuto una splendida vittoria nel kung fu tradizionale mentre l’esordiente Daria Lazzari ha conquistato la medaglia come migliore atleta femminile nella categoria Cadetti. “Un bellissimo modo – spiega Francesco Bedogni – per festeggiare i nostri primi 10 anni di attività. Un sincero ringraziamento a tutti gli allievi, ai genitori a tutte quelle persone che negli anni ci hanno sostenuto, alla mia famiglia, un ringraziamento speciale al mio maestro Shi Yan Hui che da molti anni vive a Roma e che mi ha sempre incoraggiato sostenuto e aiutato, a tutti i fratelli di tutti i centri sparsi in tutta l’Italia che sono per me sempre fonte di confronto”.