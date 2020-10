Il laboratorio di pelletteria era usato anche come abitazione: operazione congiunta di Carabinieri, Polizia municipale e Azienda sanitaria

FIRENZE – Prima alcune segnalazioni e un esposto, poi il blitz. Così Polizia municipale, Carabinieri e operatori dell’Azienda sanitaria hanno scoperto un laboratorio di pelletteria utilizzato anche come abitazione nella zona di Brozzi. Tutto è partito da alcune segnalazioni relative alla presenza di rifiuti e di topi nei pressi di un capannone. A seguito di un esposto ricevuto dalla Stazione dei Carabinieri di Peretola poi trasmesso al sindaco, martedì è scattato l’intervento congiunto.

Il capannone è risultato in pessime condizioni: tutte le finestre erano oscurate con teli, in parte strappati; all’interno erano presenti numerosi macchinari e fustelle per la lavorazione di pelletteria e sette postazioni di lavoro due delle quali in uso. Nei locali sono stati trovati due cittadini cinesi (marito e moglie) e due minorenni (figlio e nipote della coppia). All’esterno è stato rinvenuto molto materiale accatastato e alcuni bidoni con scarti di pelletteria: gli agenti della Polizia municipale hanno chiesto il registro di carico e scarico ai titolari dell’impresa, risultato però mancante. Questo significa che, in sostanza, l’impresa era sconosciuta ad Alia e quindi non pagava la Tari e, presumibilmente, smaltiva i rifiuti delle lavorazioni in modo illegale. Per questo è scattata una maxi sanzione che può arrivare fino a 15.500 euro.

Irregolarità sono state rilevate anche dagli operatori dell’Azienda sanitaria. La ditta, pur iscritta nel registro delle imprese, lavorava in locali non idonei con impianti elettrici non a norma e che venivano utilizzati anche come abitazione: sono stati infatti trovati materassi e giacigli per dormire, e spazi per cucinare. Il tutto fra rifiuti e scarti di pelletteria. Per gli impianti non a norma è prevista la denuncia con l’arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a 10mila euro. Infine sono in corso accertamenti per verificare l’autenticità di una serie di borse di marca trovate in alcuni scatoloni.