“Il lavoro femminile tra ostacoli e opportunità” incontro online di Volt per Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – “Il lavoro femminile tra ostacoli e opportunità” è il titolo di un incontro online di giovedì 8 aprile alle 21 promosso da Volt per Sesto Fiorentino. L’incontro, spiega il gruppo politico in una nota, nasce “con la volontà di stimolare l’interesse della cittadinanza di Sesto Fiorentino per le importanti tematiche riguardanti donne, lavoro e parità di genere”.

Parteciperanno: l’imprenditrice Sabrina Piermarini, l’avvocato Yara Serafini, la consigliera Irene Falchini e la sindacalista Cristina Arba.



Al centro dell’incontro: le difficoltà lavorative e non solo che le donne stanno vivendo in questo periodo di pandemia e su quali azioni sono state intraprese a livello locale e nazionale per dare sostegno a lavoratrici e imprenditrici.



“Il riconoscimento del lavoro femminile come lavoro di pari dignità e, – conclude la nota – quindi, che deve essere sottoposto a stesse regole e tutele del lavoro maschile, è necessario per equità sociale verso lavoratrici e lavoratori ed è un elemento importante che non può più essere ignorato in Italia”. L’incontro si terrà l’8 aprile alle 21 e potrà essere seguito sulla pagina Facebook di Volt per Sesto Fiorentino (link all’evento https://fb.me/e/d1qX5GLVc).