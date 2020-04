“Il libro del rifugio” – Dal piccolo al grande, tanti amici per la Caritas campigiana

CAMPI BISENZIO – Dal piccolo al grande. Con, al centro, il grande cuore di Campi e dei campigiani. Se nei giorni scorsi, infatti, era stato l’Alimentari Valentina a dare il via a questa catena di solidarietà con la “Spesa sospesa”, si conclude oggi, sabato 11 aprile, la raccolta alimentare organizzata da Centro Commerciale I Gigli, Eurocommercial Properties Italia e Panorama, in collaborazione con il Comune di Campi, la Misericordia di Campi e, soprattutto, la Caritas Vicariale, che si sta occupando di quanto donato dai cittadini alle famiglie più bisognose del territorio. L’occasione, quindi, per fare il punto della situazione con don Marco Fagotti, parroco di Santo Stefano e responsabile del Centro Caritas cittadino, il cui magazzino è nel centro di Campi ma ha più Centri d’ascolto dislocati nelle otto parrocchie del Vicariato e presso la sede della Pubblica Assistenza di Campi e della sezione di Sant’Angelo a Lecore della Misericordia di Campi. “Questa raccolta ci ha dato l’opportunità di rispondere, almeno in questa fase, ai bisogni della nostra comunità, con la consegna di 86 pacchi, con all’interno anche una colomba e un uovo di Pasqua, ad altrettante famiglie campigiane, 30 delle quali si sono rivolte alla Caritas in seguito all’emergenza sanitaria in corso. Ad altre sette, invece, cercheremo di dare una risposta nei prossimi giorni. Per ora si parla “solo” di generi alimentari ma sicuramente c’è bisogno di altro…”. E, pur non avendo nessuno di noi la bacchetta magica, quando gli chiediamo come ne usciremo da questo periodo, la sua risposta è “lapidaria”: “Credo che se ne esca male. A livello umano probabilmente con una maggiore consapevolezza di quello che siamo; a livello economico con le ossa rotte e il peggioramento di una classe sociale già martoriata di suo”. L’unione fa la forza e lo dimostrano anche le parole del Provveditore della Misericordia di Campi, Cristiano Biancalani: “Voglio ringraziare il direttore del Centro Commerciale I Gigli e di Panorama che hanno proposto alla nostra associazione di gestire la raccolta alimentare a beneficio della Caritas di Campi Bisenzio per la quale c’è stata una grande risposta della gente, a loro va il primo merito del successo dell’iniziativa. Poi uno speciale ringraziamento va a tutti i Fratelli e alle Sorelle della Misericordia che hanno garantito la presenza fisica durante quasi tutto l’orario di apertura del negozio e a chi si è occupato del trasporto della merce alla Caritas. Un’iniziativa che consolida le collaborazioni già in essere con la Caritas di Campi Bisenzio, l’amministrazione Comunale e il Centro Commerciale I Gigli”. “Gesti concreti – hanno concluso il sindaco Emiliano Fossi e l’assessore alla Protezione civile Riccardo Nucciotti – fra i tanti messi in atto dal Comune, dalle associazioni, dai cittadini, dagli imprenditori e dalle piccole medie imprese; gesti che confermano, ancora una volta, l’importanza della sinergia fra pubblico e privato per affrontare insieme le difficoltà e cogliere le migliori occasioni per uscire fuori insieme da questo periodo davvero complicato”.

