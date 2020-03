“Il libro del rifugio” – Dal virus alla terra, tante le sfide da vincere insieme

PIANA FIORENTINA – Lo ha ricordato ieri sera Papa Francesco durante la meditazione che ha preceduto la benedizione Urbi et Orbi straordinaria in piazza San Pietro: “Questi giorni serviranno per imparare a separare il necessario dal superfluo”. Sotto la pioggia, un cielo plumbeo, in un silenzio assordante, con il solo suono delle campane a contrastare con il rumore delle sirene. Ecco perché l'”Ora della Terra”, l’evento a livello mondiale del Wwf che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi climatica e il riscaldamento globale, quest’anno assume una doppia valenza. E, non a caso, la parola chiave di “Earth Hour” è “insieme”. Insieme per lottare contro il cambiamento climatico in atto, insieme per affrontare e vincere la sfida che, non solo il nostro paese, sta affrontando contro un’emergenza sanitaria senza precedenti. Così in una giornata come quella odierna in cui sul web, invece che con la consueta “festa di piazza”, si alterneranno gli “spegnimenti” dei luoghi simbolo delle principali città del mondo con contributi musicali e artistici, ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte. Prima che scoppiasse l’emergenza legata al Covid-19, tanti Comuni italiani (fra cui anche Calenzano, che questa sera terrà simbolicamente spente le luci esterne del palazzo comunale) avevano aderito a “Earth Hour 2020”. Poi è cambiato tutto e quando, dalle 20.30 alle 21.30, anche in Italia si spegneranno le luci dei principali luoghi simbolo (a Roma, per esempio è previsto che si spengano le luci del “colonnato” di San Pietro), tutti noi possiamo fare la stessa cosa. E se ieri siamo stati accomunati – sui social come dentro di noi – da quanto stava accadendo a Roma, oggi possiamo fare altrettanto. Insieme. Insieme come il monito che fa da richiamo all'”Ora della Terra”. Insieme come le parole di Papa Francesco: “Da settimane sembra che sia scesa la sera, fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante e ci siamo ritrovati impauriti e smarriti, presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme”.

