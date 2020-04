“Il libro del rifugio” – “Tuttobene”: un uovo benedetto in regalo, un messaggio di speranza per tutti

CAMPI BISENZIO – Meglio un uovo oggi che una gallina domani? In attesa di risolvere un dilemma che probabilmente non avrà mai una soluzione, ci piace mettere l’accento su una proposta che il bar-pasticceria “Tuttobene” rivolge ai propri clienti. Un gesto semplice ma che vuole essere anche un messaggio di speranza nel travagliato periodo che stiamo vivendo. Per non disperdere infatti un’antica tradizione come quella dell’uovo sodo benedetto, il locale che confina fra i Comuni di Campi e Calenzano, a chiunque prenoterà da loro il pranzo per Pasqua, regalerà proprio un uovo sodo benedetto il giorno precedente presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Calenzano. Di questo e altro ne abbiamo parlato con il titolare del “Tuttobene”, Maurizio Menichetti. Anche loro, infatti, hanno dovuto rivedere il modo di lavorare che adesso prevede, oltre alla consegna dei pasti a domicilio a privati, la produzione del pane (a giorni alterni) ma anche di un classico come le colombe pasquali. Oltre al desiderio, più che una necessità, di mantenere vivo il rapporto con i propri dipendenti, in tutto 25, che vengono contattati regolarmente via Skype “non solo per aggiornarli su quelle che saranno le innovazioni previste al momento della riapertura – spiega – ma anche per condividere con loro queste giornate. Perché un’azienda seria è quella che si preoccupa sempre dei dipendenti che ha”. Considerazioni e pensieri che vanno di pari passo con l’idea dell’uovo sodo benedetto. Pensata in modo particolare per chi ha sempre rispettato una tradizione che ci ricorda la nostra infanzia ma, più in generale, per ognuno di noi. Già perché da sempre l’uovo dà origine a una nuova vita e per i primi cristiani simboleggiava la Resurrezione di Cristo. Mentre, secondo le tradizioni pagane, gli antichi consideravano l’uovo come una rappresentazione dell’unione della terra con il cielo che così andavano a fondersi in un’unica creazione. Un’unica realtà come quella del “Tuttobene” che, “pur attenendosi alle decisioni prese sia dal punto di vista sanitario che della sicurezza”, e quindi restando chiuso al pubblico, vuole infondere fiducia: “Questi sono giorni di speranza e la cosa migliore da fare è guardare al futuro e strutturarsi per essere pronti quando riapriremo”. Noi la pensiamo come lui. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0558969529 e chiedere di Costanza.

