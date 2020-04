“Il libro del rifugio” – Un vassoio di paste per i Vigili del fuoco che è un grazie a tutti i volontari

PIANA FIORENTINA – Ho provato a scrivere su Google “quelli che hanno la risposta sempre pronta”. O meglio, “come si può definire una persona che ha sempre la risposta pronta”. E devo dire che il motore di ricerca, nella risposta, è stato altrettanto pronto. E le accezioni che sono emerse, tralasciando volgarità e turpiloqui, sono state in gran parte negative. Lo stiamo vedendo tutti i giorni sui social – e non solo – dove c’è quasi una gara a chi ha la risposta sempre pronta. Di qualsiasi cosa si parli. Perché questa premessa? Perché se ci sono realtà nei nostri territori che una risposta pronta ce l’hanno sempre, ed è sempre un sì, queste sono le associazioni di volontariato: Misericordie, Pubbliche Assistenze ma anche Vigili del fuoco, Racchetta, Associazione Nazionale Carabinieri, “semplici” cittadini che si stanno prodigando tutte senza sosta per dare una mano in un’emergenza sanitaria che, in anni recenti, non aveva precedenti. E che, per certi versi, non ne aveva mai avuti. Non solo, infatti, hanno continuato a pronunciare il loro “sì” per quanto riguarda l’attività ordinaria – già di per sé di grande valore – ma anche per quella straordinaria, come è per esempio la consegna di spesa e farmaci a domicilio o, in questi giorni, anche delle fatidiche mascherine. In tutti i Comuni della Piana. Impossibile, in così poco spazio, ringraziare tutti i volontari uno ad uno. Lo facciamo “simbolicamente” raccontandovi del vassoio di paste che qualcuno ha lasciato davanti alla sede dei Vigili del fuoco di Calenzano e di cui Gianluca ha parlato ieri su Facebook per ringraziare chi lo ha fatto: “Sono gesti che ci riempiono di gioia, oggi al nostro rientro dal servizio, lo abbiamo trovato davanti alla porta della caserma, non sappiamo nemmeno chi ringraziare. Chiunque lo abbia fatto, spero lo raggiunga il nostro più grande e sincero grazie da parte di tutti noi Vigili del fuoco volontari di Calenzano”. Un gesto semplice ma ricco di significati. E di valore. Quel valore che questi territori, tramite i loro volontari, esprimono sempre.