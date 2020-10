Il Lions Club Le Signe dona buoni spesa ai Comuni di Signa, Lastra a Signa e Campi Bisenzio

SIGNA – Il Lions Club Le Signe dona ai Comuni di Signa, Lastra a Signa e Campi Bisenzio dei buoni spesa per un valore totale di 2.400 euro che, date le difficoltà economiche portate dall’emergenza sanitaria in corso, saranno distribuiti dalla Società della Salute a coloro che ne hanno maggiore necessità. I Lions, infatti, “hanno […]

SIGNA – Il Lions Club Le Signe dona ai Comuni di Signa, Lastra a Signa e Campi Bisenzio dei buoni spesa per un valore totale di 2.400 euro che, date le difficoltà economiche portate dall’emergenza sanitaria in corso, saranno distribuiti dalla Società della Salute a coloro che ne hanno maggiore necessità. I Lions, infatti, “hanno sempre dimostrato la loro generosità, – si legge in una nota – mostrandosi disponibili a interventi e azioni al servizio della comunità. La precedente stagione infatti si è chiusa a giugno con l’acquisto di un respiratore donato alla terapia intensiva di Careggi. In questa nuova annata 2020/21 il Club riparte guardando alle difficoltà sociali ed economiche delle comunità della Piana, con un’attenzione particolare ai disagi portati dall’epidemia da Covid-19”.

La nuova stagione del Club è stata inaugurata nelle scorse settimane alla presenza dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Signa Chiara Giorgetti, dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Lastra a Signa Matteo Gorini e dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Campi Bisenzio Luigi Ricci.

“Durante i mesi di epidemia, le amministrazioni comunali hanno lavorato duramente per dare aiuto ai cittadini che hanno riscontrato maggiori difficoltà”, dichiarano l’assessore Giorgetti e l’assessore Ricci, “abbiamo potuto contare sulle associazioni di volontariato che si sono mostrate sempre disponibili a collaborare per raggiungere i cittadini in difficoltà e garantire loro i servizi necessari”. “A questo si aggiunge la generosità di associazioni come quella dei Lions Club”, prosegue l’assessore Giorgetti, “un’associazione che si spende per la comunità, recependo i bisogni dei cittadini e mostrando una forte sensibilità alle tematiche sociali”. “Con questa ulteriore donazione – ha spiegato l’assessore Gorini – prosegue l’opera di solidarietà del Lions Club Le Signe che non possiamo che ringraziare sia per la sensibilità dimostrata, che per la scelta che ogni anno dimostra nell’impiegare risorse a favore dei bisogni più stringenti della comunità. Abbiamo notato che i buoni spesa in questo periodo emergenziale sono particolarmente apprezzati e utilizzati dai cittadini che ne hanno fatto larga richiesta anche al nostro Comune”.