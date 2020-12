Il Lions Club Le Signe “fa centro” anche a Lastra a Signa: consegnati 25 pacchi alimentari ad altrettante famiglie del territorio

LASTRA A SIGNA – Sono stati consegnati, nei giorni precedenti il Natale, i 25 pacchi alimentari donati al Comune dal Lions Club Le Signe. Pacchi che sono stati assegnati a nuclei familiari individuati con la collaborazione dei servizi sociali comunali. “Grazie al Lions Club Le Signe per questa ulteriore iniziativa che in un periodo di […]

LASTRA A SIGNA – Sono stati consegnati, nei giorni precedenti il Natale, i 25 pacchi alimentari donati al Comune dal Lions Club Le Signe. Pacchi che sono stati assegnati a nuclei familiari individuati con la collaborazione dei servizi sociali comunali. “Grazie al Lions Club Le Signe per questa ulteriore iniziativa che in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo risulta ancora più importante – ha spiegato l’assessore alle politiche sociali Matteo Gorini – non solo perché dimostra una grande attenzione e sensibilità verso i bisogni più stringenti delle persone, ma anche perché va ad agire a sostegno delle fasce più deboli della comunità”. Oltre ai pacchi alimentari, il Lions Club Le Signe, sempre in accordo con i servizi sociali e la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, ha donato un quantitativo di buoni spesa da utilizzare per acquisti alimentari nelle attività commerciali del territorio.