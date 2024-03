QUARRATA – A disegnare il logo celebrativo dei 120 anni di Banca Alta Toscana è una studentessa del liceo artistico Petrocchi di Pistoia, che ha vinto il concorso indetto dall’istituto di credito cooperativo in collaborazione con la scuola. Il lavoro di Serena Hu, valutato assieme a quelli dei compagni di classe della seconda G della sede staccata di Quarrata, è stato prescelto dal consiglio di amministrazione di Banca Alta Toscana con la seguente motivazione: “Il logo, caratterizzato dai colori tipici del credito cooperativo, restituisce – attraverso il continuum del segno grafico delle cifre – la linea di continuità che ha contrassegnato, giorno dopo giorno, i 120 anni di storia della Banca, dalla sua fondazione nel 1904 quale Cassa Rurale di Prestiti di San Michele a Vignole, fino all’attuale Banca Alta Toscana Credito Cooperativo. Il tratto “manuale” con cui è caratterizzato il numero 120 suggerisce un’altra prerogativa delle BCC: il loro essere Banca “differente”, vicina ai territori e alle persone, a sostegno della crescita sociale e culturale, oltre che economica, delle comunità locali”.

La studentessa vincitrice del concorso riceve dalla banca 500 euro su carta prepagata. Il premio è stato consegnato nel corso di una semplice cerimonia presso l’Auditorium dell’istituto di credito, alla presenza dei compagni di classe, della dirigente scolastica Rita Gaeta e dell’insegnante Daniele Rossi, che ha accompagnato i ragazzi nella realizzazione degli elaborati. Il logo vincitore, realizzato da Serena Hu, sarà digitalizzato e diventerà uno speciale annullo filatelico, che sarà impresso sulle cartoline celebrative del centoventesimo anniversario della banca. Cartoline che saranno distribuite nel corso della prossima assemblea dei soci a inizio maggio e saranno successivamente disponibili nelle agenzie.

“Il 12 ottobre 2024 taglieremo un traguardo storico: nel novero delle iniziative che stiamo preparando per l’occasione, abbiamo pensato a coinvolgere gli studenti del liceo artistico del territorio in cui abbiamo sede, – afferma il presidente Alberto Vasco Banci – siamo una banca di comunità e volentieri collaboriamo con le scuole della zona di competenza in vari progetti. Già dieci anni fa gli studenti del Petrocchi realizzarono il murales celebrativo dei 110 anni della banca, che è tuttora presente nel parcheggio vicino all’ingresso della sede di Vignole. Altri studenti della stessa scuola, ancor prima, sono stati autori di un pregevole dipinto per i locali dell’auditorium Marcello “Cesare” Fabbri”…”. “Contiamo molto sui giovani, il nostro futuro, e anche in questo importante anno dedicheremo loro iniziative speciali, – aggiunge il direttore generale di Banca Alta Toscana Tiziano Caporali – abbiamo già dato un primo segnale con il lancio del conto corrente “Generazione BCC” a costo zero per giovani fino a 25 anni. Inoltre, per i soci della banca con età fino a 36 anni, è deliberato un plafond di 50 milioni di euro per la richiesta di mutui prima casa a tasso fisso o variabile, condizioni agevolate e perizia a nostro carico. Novità anche per le imprese socie, motore della nostra economia, con finanziamenti ad hoc marchiati con il 120° anniversario della banca”.

“Ringrazio sentitamente a nome del Liceo Petrocchi, la Banca Alta Toscana per il progetto proposto, – conclude la dirigente scolastica Rita Gaeta – le alleanze educative tra scuola e territorio consentono di far emergere le potenzialità artistiche dei nostri studenti che utilizzano la loro creatività, guidati dai loro validi docenti (in alcuni casi anche artisti), a beneficio dell’intera comunità. Rivolgo a nome della scuola vive congratulazioni alla studentessa vincitrice, ringraziamenti ai docenti, al direttore generale della Banca Tiziano Caporali e al presidente Alberto Banci per le pregevoli iniziative poste in essere. Questo progetto, unitamente ad altri importanti progetti che il Liceo Petrocchi sta realizzando, dimostra come la Scuola ha bisogno del territorio e di come il territorio ha bisogno della scuola per creare valide sinergie”.