Il lupo scende in città. E la foto fa il giro del web

SESTO FIORENTINO – La città vuota, strade libere da passaggio di auto, scooter, biciclette, silenzio insolito solo qualche mese fa oggi diventato normalità, e un lupo che ha deciso di scendere a valle e curiosare tra le strade. La sorpresa di vedere un lupo in città è diventata virale sul web. La foto, ieri giorno di Pasqua, ha fatto il giro dei social e molti sono stati i commenti, tra questi anche quello del sindaco Lorenzo Falchi che su Facebook scrive “Vedere un lupo a spasso per la nostra Sesto è davvero una cosa eccezionale. Del resto noi siamo chiusi in casa, la città è molto più silenziosa e tranquilla e la natura si riappropria dei suoi spazi.

Speriamo solo che non si sia spaventato troppo e che abbia ritrovato velocemente la strada per Morello”. E.A.

foto Facebook