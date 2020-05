Il Maggio dei libri e delle rose: incontri con gli autori sestesi online

SESTO FIORENTINO – Il mese di maggio è da sempre il mese delle rose, ma da tempo è dedicato anche ai libri e alla lettura. Nasce così l’idea per un periodo di incontri, interviste e chiacchiere con alcuni autori sestesi anche quest’anno dove, a causa dell’emergenza sanitaria, non è possibile tenere presentazioni e appuntamenti diretti con il lettori. Ma per fortuna ci viene incontro la tecnologia che, attraverso piattaforme come quella di Streamyard che sarà utilizzata, permetterà di far incontrare virtualmente gli autori con un pubblico variegato.

Il maggio dei libri e delle rose, cercando di promuovere la lettura e le realtà locali, metterà quindi a confronto due autori che hanno scritto libri sulla storia di Sesto Fiorentino oppure ambientati nella nostra città. Gli incontri saranno promossi e diffusi attraverso le pagine social, in modo che il singolo evento, in diretta, possa essere visibile anche nel tempo. Ci saranno poi anche alcune interviste, partendo proprio da libri o autori del nostro territorio.

Questo salotto virtuale sarà reso possibile grazie alla casa editrice «apice libri» di Stefano Rolle, il Club del Giallo, la Libreria Rinascita, SestoTv e Radio Geronimo. Il maggio dei libri e delle rose si svolgerà dal 20 al 30 maggio e sarà visibile sulla pagina www.facebook.com\apicelibri nonché su tutte le pagine social dei promotori, dei portali informativi on line di Sesto Fiorentino e della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto.

Mercoledì 20 maggio – ore 18

Incontro tra Francesca Gambacciani (insegnante e giornalista), autrice di Tutto quello che avreste voluto sapere su Sesto e Simone Guidotti (presidente Legambiente Sesto) autore di La Piana di Sesto Fiorentino e il suo Parco.

Venerdì 22 maggio – ore 18

Incontro tra Franco Calamassi (giornalista), autore di Inceneritore sì o no e Maurizio Toccafondi (presidente SMS Ginori) autore de La Società di Mutuo Soccorso Richard-Ginori a Sesto Fiorentino.

Lunedì 25 maggio – ore 18

Incontro tra Sandra Nistri (giornalista), coautrice de La scuola popolare di Sesto Fiorentino e Filippo Canali (giornalista) autore de La scuola De Amicis a Sesto Fiorentino.

Martedì 26 maggio – ore 18

Elena Andreini (giornalista PianaNotizie) intervista Sabrina Caterina Rossello (Personal Chef), autrice di A tavola con noi.

Mercoledì 27 maggio – ore 18

Sandra Nistri (giornalista) intervista Daniele Niccoli (collaboratore TuttoSesto), autore di Sesto. Una bella storia.

Giovedì 28 maggio – ore 18

Incontro tra Elena Andreini (giornalista PianaNotizie), autrice di Amore, pasticci e altri guai

e Andrea Meucci (storico e insegnante), autore di A memoria. Storia a fumetti di Sesto Fiorentino.

Venerdì 29 maggio – ore 18

Franco Calamassi (giornalista) intervista Alessandro Baldi (presidente Pro Loco), curatore de Le tombe etrusche della Montagnola e della Mula di Sesto Fiorentino.

Sabato 30 maggio – ore 18

Incontro con Riccardo Parigi (scrittore) e Davide Savorelli (scrittore) su “Il Giallo tra Sesto Fiorentino e la Piana”.