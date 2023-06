“Il magico mondo di Erin” alla Biblioteca

SESTO FIORENTINO – Giganti e fate, folletti e sirene. Creature fantastiche che per una sera entrano ed escono da “Il magico mondo di Erin”, spettacolo per bambini in programma lunedì 19 giugno alle 21.15 alla Biblioteca Ragionieri. Erin è un’isola magica dove è possibile incontrare personaggi unici. Giuditta Tomarchio ci conduce tra fiabe e racconti […]

SESTO FIORENTINO – Giganti e fate, folletti e sirene. Creature fantastiche che per una sera entrano ed escono da “Il magico mondo di Erin”, spettacolo per bambini in programma lunedì 19 giugno alle 21.15 alla Biblioteca Ragionieri. Erin è un’isola magica dove è possibile incontrare personaggi unici. Giuditta Tomarchio ci conduce tra fiabe e racconti della tradizione irlandese, accompagnata dai sassofoni del Meissa Duo, Alda Dalle Lucche e Giulia Fidenti. Vicende di mondi incantati, eroi coraggiosi e poteri magici, raccontate di notte e tramandate nel tempo di voce in voce. Realtà o fantasia? L’importante è abbandonare le strade battute e avventurarsi. Coproduzione Artemista e Biblioteca Ragionieri. Ingresso libero, è consigliata (ma non obbligatoria) la prenotazione, online su https://bit.ly/palco23 o via telefono al numero 055.4496851.