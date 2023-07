Il “magico mondo di Harry Potter” sbarca a Signa: a fine agosto il settimo raduno nazionale dei fan di Hogwarts

SIGNA – Per sei giorni il “magico mondo di Harry Potter” sbarcherà a Villa Alberti. Qui, infatti, dal 26 al 31 agosto prenderà il via una vera e propria “scuola di magia e stregoneria”, grazie al settimo raduno nazionale dei fan di Harry Potter organizzato dall’associazione Caput Draconis. Una vera e propria esperienza all’interno di una scuola di magia dove, dopo la classica cerimonia di smistamento, si alterneranno studio delle pozioni, “torneo di Quidditch”, duelli di incantesimi, il ballo del ceppo e tante altre attività.

“Signa si trasforma per qualche giorno in Hogwarts – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – grazie a una manifestazione a carattere nazionale che raccoglie ogni anno centinaia di iscrizioni, incontrando il favore di grandi e piccoli. Un’iniziativa che ha il patrocinio del Comune di Signa e che ospiteremo a Villa Alberti: accogliamo questo evento con entusiasmo perché conosciamo il grande successo riscosso dalle passate edizioni ma anche per dare la possibilità a cittadini e turisti di conoscere un luogo di pregio come la nostra villa. Un ringraziamento ai ragazzi di Caput Draconis e alla Pro Loco Signa che si è spesa per la realizzazione di questa bella iniziativa”. Ogni anno, infatti, c’è una nuova avventura e il tema per il 2023 è “Il presagio dei venti”, che accompagnerà i giocatori per tutta la durata dell’evento. La manifestazione si concluderà con l’assegnazione della Coppa delle Case che decreterà la Casa vincitrice.

“Ormai da dieci anni organizziamo questa manifestazione, un gioco di ruolo che ogni anno accoglie circa 150 persone, – ha aggiunto Laura Incollingo, rappresentante di Caput Draconis – alterneremo parti teoriche a prove pratiche e, in linea con i princìpi di una vera scuola, ci saranno anche esami da sostenere. Il gioco è riservato agli iscritti ma molte attività saranno aperte al pubblico gratuitamente – il “torneo di Quidditch” ai Renai, per esempio, o la cerimonia di smistamento. Offriamo giornate di festa e divertimento ma rendiamo anche accessibili materie inusuali e, per i più, sconosciute”. La partecipazione all’evento è riservata agli associati: il tesseramento può essere fatto sul posto oppure on line oppure pagando la quota associativa richiesta. L’età minima per la partecipazione è fissata a 16 anni: per i minorenni è richiesto il modulo di autorizzazione firmato da parte dei genitori o tutori. Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione consultare il sito dell’associazione https://www.caputdraconis.it/