“Il malato immaginario” da Moliere al MetropolisTeatro

SESTO FIORENTINO – MetropolisTeatro in via Gramsci 208, presenta sabato 22 e domenica 23 febbraio, “Il malato immaginario” da Moliere. In scena saranno: Tommaso Parenti, Chiara Meriggi, Lorenzo Bittini, Eleonora Bassanti, Ilaria Gori, Alessandro Vanni, Carlo De Dominicis e Paola Cecchini.

Un malato immaginario, quello di MetropolisTeatro, che, l’associazione teatrale definisce “senza tempo e di tutti i tempi, costruito su un gioco teatrale che intreccia angoscia esistenziale, divertimento e satira delle nevrosi del nostro tempo. Ambientato nella Parigi degli anni ’30, per sottolineare la modernità del testo, incontreremo le fobie di Argan, le astuzie dei suoi medici approfittatori, l’innocenza e l’amore dei giovani figli”. Le musiche sono di Giuditta Tomarchio e cantate in scena dagli attori, i costumi di Sabrina Vanni, i contributi artistici di Lara Torriti e Ilaria Ulivieri, la regia di Tommaso Parenti

Lo spettacolo è in scena sabato 22 febbraio alle 21.15 e domenica 23 febbraio alle 17. Informazioni: [email protected]