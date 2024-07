“Il malato immaginario” rivisitato alla Biblioteca

SESTO FIORENTINO – Una bonaria presa in giro della medicina, vista attraverso le inefficienze del tempo e della figura del medico saccente, mellifluo e spesso inutile. Testo cardine del teatro di Molière, “Il malato immaginario” approda martedì 16 luglio nel cortile della Biblioteca Ragionieri nell’adattamento di Nexus Studio curato e diretto da Marco Bartolini. Un grande affresco di vizi e virtù del Seicento, raccontati con vena comica ed amara verità, e non troppo lontani dal nostro tempo. Inizio alle 21.15. In scena lo stesso Marco Bartolini con Virginia Bellini, Stefano Carotenuto, Valentina Corsi, Giulia De Giorgio, Andrea Fantini e Matteo Mazza, a cui si deve anche la parte musicale. Inizio ore 21,15. Biglietti 12/10 euro, consigliata la prenotazione online su bit.ly/palco2024 o via telefono al numero 055 4496851. Nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. Info e programma completo sul sito www.bibliosesto.it. La prevista recita di lunedì 16 luglio è stata annullata per motivi organizzativi.