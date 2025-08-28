News

Il maltempo annulla lo spettacolo a Villa San Lorenzo

SESTO FIORENTINO – A causa del maltempo non si terrà questa sera il terzo spettacolo, “Diamoci una calmata!” di e con Andrea Bruni, della rassegna “Su-sultò” in programma nello spazio esterno di Villa San Lorenzo. Domani 29 agosto alle 21 andrà in scena lo spettacolo “Lercio Live Show”.

