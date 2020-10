Il marchio delle rubinetterie Signorini alla novarese Bellosta

CAMPI BISENZIO – Sono state le rubinetterie Bellosta di Briga Novarese in provincia di Novara ad acquistare il marchio campeggiano delle Rubinetterie Pietro Signorini e Figli. Il marchio è stato acquistato nell’ultima asta dopo il fallimento dell’azienda di Campi avvenuto a fine 2019. “Il numero dei lavoratori, al di sotto di 15 non ha permesso […]

“Il numero dei lavoratori, al di sotto di 15 non ha permesso di ottenere gli ammortizzatori sociali – spiega Iuri Campofiloni della Segreteria della Fiom Cgil di Firenze – ci sono stati alcuni tentativi per far partire una cooperativa, ma non sono andati a buon fine. Poi è arrivato il fallimento e poi il lockdown che ha giocato un ruolo definitivo sulla fine dell’azienda”. Ci sono stati, spiega Campofiloni, interessi da parte di alcune aziende del territorio, ma anche questi sono finiti nel nulla e dopo l’asta per la vendita complessiva dell’azienda senza alcun riscontro, si è tenuta quella del solo marchio che ha portato la Bellosta ad acquistarlo per 355mila euro.