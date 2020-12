Il mercato del sabato anticipato a giovedì 24 dicembre

SESTO FIORENTINO – Sarà anticipato a giovedì 24 dicembre il mercato del sabato previsto per il 26 dicembre, come da regolamento con la presenza, in osservanza delle disposizioni governative, dei soli banchi alimentari e dei fiorai, rispettivamente in piazza del Mercato e piazza Vittorio Veneto. Lunedì 28 dicembre si terrà un’edizione straordinaria del mercato con […]

SESTO FIORENTINO – Sarà anticipato a giovedì 24 dicembre il mercato del sabato previsto per il 26 dicembre, come da regolamento con la presenza, in osservanza delle disposizioni governative, dei soli banchi alimentari e dei fiorai, rispettivamente in piazza del Mercato e piazza Vittorio Veneto.

Lunedì 28 dicembre si terrà un’edizione straordinaria del mercato con tutti i banchi, alimentari e non.

Sabato 2 gennaio, in osservanza delle disposizioni governative, il mercato sarà nuovamente limitato ai soli banchi alimentari e dei fiorai. A partire da mercoledì 30 dicembre avrà inizio invece il nuovo mercato di Padule che si terrà tutti i mercoledì mattina in piazza Mahbes.