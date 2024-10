“Il mercato di Malmantile” in scena al Teatro delle Arti: venerdì 18 alle 21 si alza il sipario

LASTRA A SIGNA – Lo spettacolo teatrale “Il mercato di Malmantile”, dopo essere andato in scena alla Casa del Popolo di Tripetetolo, sbarcherà venerdì 18 ottobre al Teatro delle Arti. L’appuntamento è alle 21 e rientra nella stagione 2024/2025 del teatro di Lastra a Signa. A portarlo in scena la compagnia “Il vaso di Pandora”, […]

LASTRA A SIGNA – Lo spettacolo teatrale “Il mercato di Malmantile”, dopo essere andato in scena alla Casa del Popolo di Tripetetolo, sbarcherà venerdì 18 ottobre al Teatro delle Arti. L’appuntamento è alle 21 e rientra nella stagione 2024/2025 del teatro di Lastra a Signa. A portarlo in scena la compagnia “Il vaso di Pandora”, che “riprende” quello che è un dramma giocoso di Carlo Goldoni per la regia di Andrea Valdrè. In scena ci saranno Marco Mazzoni, Roberta Targetti, Saverio Rao, Carmela Ruggiero, Fabrizio Bertelli, Andrea Valdrè, Alessandro Pesci, Gianna Giotti, Vanessa Sassetti, Monica Allodoli, Carmelina Sellitti e Riccardo Vallini. Tutta la storia vede un continuo contrasto tra i contadini truffati e arrabbiati e i nobili che difendono i loro privilegi. Nel finale le tresche si risolvono, i birbanti si puniscono e gli amori in qualche modo, con un po’ di compromessi, si ricompongono. Tutti quanti hanno in qualche modo raggirato, truffato e millantato, ma sono così tanti nel mondo a “far questo mestiere”, e hanno anche successo…